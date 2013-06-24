В Навои прошел городской этап смотра-конкурса первичных женских организаций

В Навои прошел городской этап смотра-конкурса первичных женских организаций24.06.2013 18:08
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня в зале заседаний детского центра "Баркамол авлод" города Навои прошел городской этап смотра-конкурса "Самая образцовая первичная организация Комитета женщин".
Компетентное жюри, ознакомившись с представленными документами и материалами о деятельности первичных женских организаций, направленных на социально-экономическую и правовую защиту прекрасной половины человечества, к концу дня смогла определить самых лучших из них.
Победителями смотра конкурса "Самая образцовая первичная организация Комитета женщин" признаны первичные организации махалли "Мустакиллик", средней общеобразовательной школы №4, профессионального колледжа информатики и электронной промышленности, Навоийского государственного горного института, открытых акционерных обществ "Дори – дармон" и "Кызылкумцемент".
Дипломы и памятные подарки победителям конкурса вручила председатель Навоийского городского Кенгаша Комитета женщин Лола Собирова.
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