



В Навои прошел городской этап смотра-конкурса первичных женских организаций



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня в зале заседаний детского центра "Баркамол авлод" города Навои прошел городской этап смотра-конкурса "Самая образцовая первичная организация Комитета женщин". Компетентное жюри, ознакомившись с представленными документами и материалами о деятельности первичных женских организаций, направленных на социально-экономическую и правовую защиту прекрасной половины человечества, к концу дня смогла определить самых лучших из них. Победителями смотра конкурса "Самая образцовая первичная организация Комитета женщин" признаны первичные организации махалли "Мустакиллик", средней общеобразовательной школы №4, профессионального колледжа информатики и электронной промышленности, Навоийского государственного горного института, открытых акционерных обществ "Дори – дармон" и "Кызылкумцемент". Дипломы и памятные подарки победителям конкурса вручила председатель Навоийского городского Кенгаша Комитета женщин Лола Собирова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи