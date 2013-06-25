Глава Узбекистана поздравил Президента Словении

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Республики Словения Борута Пахора, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем словенской государственности. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День словенской государственности отмечается 25 июня. Именно в этот день в 1991 году парламент этой страны объявил о независимости Словении и ее выходе из Югославии.

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