Глава Узбекистана поздравил Президента Хорватии

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Президента Республики Хорватия Иво Йосиповича, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем государственности. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День государственности Хорватии отмечается 25 июня, в честь принятия в 1991 году хорватским парламентом Декларации и Конституционного постановления о провозглашении суверенитета и независимости Республики Хорватии.

УЗИНФОРМ