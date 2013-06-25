



Назначен новый посол Пакистана в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Риаз Хуссаин Бухари. 24 июня его принял министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, который принял копию верительных грамот Посла. На состоявшейся после церемонии встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений. Рассмотрены перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Добавим, на своей новой должности Риаз Хуссаин Бухари сменил Мухаммада Вахида аль-Хасана, который возглавлял пакистанское посольство в Узбекистане с декабря 2009 года по май 2013 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи