Ажиотажа с поступлением в Бухарский мединститут пока не наблюдается

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Наплыва абитуриентов в Бухарский государственный медицинский институт пока не наблюдается, сообщили корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" в приемной комиссии вуза.

По мнению представителей комиссии, это связано с тем, что пока не все выпускники колледжей и лицеев области получили дипломы об окончании обучения.

Приемная комиссия начала работать 20 июня, прием документов закончится 20 июля. Мединститут в новом учебном году примет 240 студентов. Из них 85 будут обучаться на бюджетной основе и еще 155 - на платно-контрактной. Для русскоязычных факультетов выделено 14 бюджетных и 33 платных места.

Больше всего студентов сможет принять лечебный факультет, который примет 100 человек, стоматологический – 75. 40 студентов станут обучаться на медсестер высшей квалификации, и 25 будут учиться на медико-педагогическом отделении.

Для поступления в мединститут в приемную комиссию необходимо предоставить диплом о среднеспециальном профессиональном образовании или аттестат об окончании 11-летнего школьного образования, медицинскую справку, фотографии и паспорт. Как уверяют представители комиссии, биометрический паспорт не обязателен.

Отметим, что в прошлом году в институт подали документы 2 тысячи абитуриентов.

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