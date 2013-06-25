Бухарский колледж культуры откроет два новых отделения

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Два новых отделения откроются в Бухарском профессиональном колледже культуры с нового учебного года. Преподаватели учебного заведения начнут готовить специалистов по рекламе и артистов эстрады.

Как сказала директор колледжа Г.Хусенова, в предстоящем учебном году планируется принять 180 абитуриентов, тогда как в прошлом количество поступивших составило 146 человек.

Колледж готовит кадры по таким направлениям, как работник информационно-ресурсного центра, дизайнер национальной одежды, актер драматического театра, руководитель традиционных художественных коллективов, телеоператор, музыкальный работник и другие.

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