Молодежь – гарантия развития общества

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня в центре "Баркамол авлод" Пайарикского района Самаркандской области состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Свободная молодежь свободной страны". Мероприятие было организовано по инициативе районного отдела культуры и спорта, при содействии ОДМ "Камолот".

В нем приняли участие представители районного Кенгаша ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", сотрудники районного отдела народного образования, активисты политических партий.

В процессе беседы ее участникам была разъяснена суть проводимых в стране реформ, отмечена особая роль молодежи в их осуществлении. Также перечислены задачи и цели "молодежных крыльев" партий, отмечена необходимость привлечения большого количества молодых людей к общественной и культурно-массовой работе.

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