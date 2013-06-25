Семья – локомотив современного общества

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. В Ургутском районе 24 июня состоялся семинар на тему "Крепкая семья – залог развития общества", который был организован районным Комитетом женщин. Цель семинара заключалась в оздоровлении духовно-нравственной атмосферы в обществе.

В нем приняли участие представители районного хокимията, органов внутренних дел, специалисты центра по борьбе со СПИДом, отдела духовного центра районного хокимията, советники махаллинских сходов граждан, преподаватели общеобразовательных школ.

Выступавшие на семинаре предоставили его участникам информацию о нормативно-правовых актах, направленных на развитие института семьи. Также они рассказали о негативных последствиях заболевания СПИДом и о мерах по предотвращению этой болезни.

Подчеркнута необходимость ведения здорового образа жизни, а также внимание участников семинара было заострено на сохранении духовных ценностей, благоприятных семейных отношений, воспитании в молодежи чувства любви к Родине.

В процессе семинара также состоялся обмен вопросами и ответами между представителями государственных учреждений и общественных организаций.

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