В Узбекистане уничтожена контрафактная продукция на 12,3 млн. сумов

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Агентство Узбекистана по интеллектуальной собственности организовало 24 июня пресс-конференцию по вопросам развития системы интеллектуальной собственности в Республике.

На мероприятии было отмечено, что с момента создания агентства в 2011 году проведена работа по совершенствованию законов, нормативно-правовых документов общеобязательного и внутриведомственного характера в сфере интеллектуальной собственности.

Разработан Комплекс мер по содействию широкому внедрению в производство инновационных технологий и изобретений, научно-технических и промышленных разработок, художественно-конструкторских и иных видов творческих работ, который проходит согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами.

АИС с момента создания принято 15494 заявок на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на изобретения – 1290 заявок, полезные модели – 354, промышленные образцы – 384, товарные знаки – 12712, программы для ЭВМ и базы данных – 727, селекционные достижения – 24, наименования мест происхождения товаров (НМПТ) – 3.

В Государственных реестрах интеллектуальной собственности зарегистрировано 5435 объектов интеллектуальной собственности, из них 435 изобретений, 226 полезных моделей, 258 промышленных образцов, 3772 товарных знаков, 722 программ для ЭВМ и баз данных, 21 селекционное достижение и 1 НМПТ.

На пресс-конференции были озвучены результаты мониторинга, осуществленного Агентством в 2012 году во всех регионах Республики по пресечению незаконного использования объектов интеллектуальной собственности на территории Узбекистана. Согласно этим данным, по итогам мониторинга возбуждено 1 уголовное и 88 административных дел, уничтожены товарно-материальные ценности на сумму 12,3 млн. сумов.

Участники пресс-конференции были также проинформированы о работе, проводимой АИС по совершенствованию нормативно-правовой базы сферы, регистрации объектов интеллектуальной собственности, борьбе с оборотом контрафактной продукции и другим аспектам деятельности Агентства по интеллектуальной собственности.

Напомним, Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан образовано Постановлением Президента от 24 мая 2011 года в целях обеспечения надежной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также стимулирования широкого внедрения инновационных технологий и научно-технических разработок в процесс модернизации, технического и технологического перевооружения отраслей экономики страны.

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