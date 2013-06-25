



Наманганские депутаты соберутся на очередную сессию



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Завтра, 26 июня, состоится очередная, 18-я сессия Наманганского областного совета народных депутатов. Решение об этом принял хоким области Баходир Юсупов. На рассмотрение народных избранников области вынесены следующие вопросы: об утверждении итогов выборов на освободившееся место по 18-му Гуртепинскому избирательному округу;

о плане мероприятий по проведению выборов аксакалов (председателей) и советников председателей махаллинских и кишлачных сходов граждан, назначенных постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 июня 2013 года;

о ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону объектов социальной сферы;

о ходе исполнения программы трудоустройства выпускников 9 классов в колледжи и лицеи, а также создания новых рабочих мест. Кроме того, депутаты рассмотрят и другие вопросы, а также утвердят ряд решений хокима области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи