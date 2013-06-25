Наманганские каратисты завоевали россыпь наград на международном турнире

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся на днях в Ташкенте крупном международном турнире по карате "Узбекистан open" мастера этого популярного единоборства из Намангана взяли 23 медали разного достоинства. Об этом корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" сообщили в областной федерации этого вида спорта.

В этом соревновании участвовали около тысячи спортсменов из Малайзии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, нескольких стран Африки.

Воспитанники известных в Республике тренеров Аюбхона Тошбаева и Абдулло Салимова достойно защитили честь области и страны, выступая за сборную Узбекистана.

Золотые медали добыли в своих весовых категориях молодые спортсменки Бахринисо Бобоева, Ойша Мамадалиева, Диля Акбарова, Маржона Ахмаджонова, Ноила Турсунова, Умида Бузрукшоева, а также юные каратисты Ахрор Низамбаев и Сайфиддин Усманов.

Еще 10 юношей и девушек из Намангана стали серебряными призерами этого турнира, а 5 – бронзовыми.

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