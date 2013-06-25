Обсуждена роль СМИ в исполнении Госпрограммы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Недавно в городе Фергане в рамках Государственной программы "Год благополучия и процветания" состоялся семинар на тему "Участие СМИ в осуществлении Государственной программы "Год благополучия и процветания".

Организатором мероприятия выступило Ферганское областное территориальное отделение Независимого института мониторинга формирования гражданского общества совместно с областным управлением печати и информации, отделением Творческого союза журналистов Узбекистана.

В ходе семинара с докладом "О мерах по обеспечению крепости семьи, повышении роли женщин в семье и обществе, социального статуса и активности" выступила заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин М.Ходжаева.

В процессе мероприятия его участники получили сведения, касающиеся развития материально-технической базы учреждений здравоохранения, совершенствования системы адресной защиты и социальной помощи населению, развития малого бизнеса и частного предпринимательства, что предусмотрено Госпрограммой. На семинаре также были озвучены данные о результатах работы организаций и ведомств, направленной на решение вопросов занятости, и о реальных доходах населения, росте благосостояния народа.

В завершение семинара его участники получили ответы на интересующие их вопросы. Разработаны предложения по усилению роли СМИ в освещении хода реализации Государственной программы "Год благополучия и процветания".

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