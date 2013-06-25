Наманганские велосипедисты стали призерами чемпионата страны

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Велогонщики из Намангана сумели на завершившемся вчера чемпионате Узбекистана в Фергане завоевать 3 бронзовые медали. Соревнования проводились на Кувинском шоссе в двух видах: индивидуальная гонка на время и групповая гонка.

Как сообщили в областной федерации велоспорта, успех к наманганцам пришел к парням. Абдулло Акпаров финишировал третьим в индивидуальной гонке на 40 км. Он преодолел эту дистанцию за 55 минут 11 секунд, уступив победителю Мураджану Халмурадову (Ташкентская область) и серебряному призеру Владимиру Туйчиеву (Ташкент) 3 и 2 минуты соответственно.

Абдулло еще раз поднялся на пьедестал почета по итогам индивидуальной гонки на 165 км. Здесь опять победил Мураджан Халмурадов, второе место досталось Юсупу Абрекову (Ташкентская область). Наманганец уступил второму призеру лишь 4 секунды и финишировал третьим.

На той же дистанции (165 км) среди парней не старше 23 лет Владислав Гальянов также выиграл бронзовую медаль, уступив второму месту лишь секунду.

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