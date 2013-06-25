Ради здоровья населения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. В первой половине июня в Ферганской области Узбекистана проводился углубленный медицинский осмотр населения отдаленных сельских поселений. Данная акция с участием высококвалифицированных специалистов осуществлена в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения республики.

Делегация узких специалистов прибыла в Ферганскую область в рамках акции "Никто не останется без заботы и внимания!". В ее составе были ведущие ученые и специалисты в области медицины – сотрудники республиканских специализированных медицинских центров, научно-исследовательских институтов и медицинских вузов.

Столичные медики принимали пациентов в центральных многоотраслевых поликлиниках Алтыарыкского, Узбекистанского и Дангаринского районов. Руководитель группы, профессор Ташкентского института повышения квалификации врачей М.Зохидова обеспечила высокий организационный уровень медосмотра.

Сельчане выражали глубокую благодарность докторам медицинских наук – профессору Ташкентской медицинской академии Ф.Саидвапиеву, лор-врачу У.Хасанову, офтальмологу Т.Саврановой, профессору А.Гайбуллаеву, Ф.Даугаву и другим за прием и рекомендации по оздоровлению.

В рамках акции специалисты областного эндокринологического диспансера бесплатно раздавали глюкометры страдающим диабетом.

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