Созывается внеочередная сессия областного Кенгаша народных депутатов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. На основании решения хокима Навоийской области Э.Турдимова от 24 июня 2013 года К-101, внеочередная, 22-я сессия областного Кенгаша народных депутатов будет созвана 28 июня.

В соответствии с постановлением Кенгаша Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 июня 2013 года за № КК-65-II, на рассмотрение депутатов предлагаются следующие вопросы:

1. Об утверждении плана мероприятий, направленных на выполнение Законов Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" и "О выборе председателя (аксакала) схода граждан и его советника".

2. Другие вопросы.

УЗИНФОРМ