В Узбекистане малые предприятия в сфере ТВ и радио могут иметь до 100 сотрудников

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Правительство Узбекистана приняло постановление, которым внесло изменения в Классификацию предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства (бизнеса) (№172 от 14 июня 2013 года).

Решение принято в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан "О предоставлении дополнительных налоговых льгот и преференций для дальнейшего развития средств массовой информации" (№ ПП-1672 от 30 декабря 2011 года).

Согласно документу, в Классификации предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства (бизнеса), утвержденной постановлением Кабинета Министров от 11 октября 2003 г. № 439, в графе "Малые предприятия" строки 583 (Редакции телевидения и радиовещания) цифры "11-25" заменить цифрами "11-100".

Таким образом, редакции телевидения и радиовещания численностью работников от 11 до 100 человек будут классифицироваться как малые предприятия и соответственно могут пользоваться соответствующими льготами для данной категории хозяйствующих субъектов.

УЗИНФОРМ