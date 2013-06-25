Выпускникам СВВАКУ вручили дипломы

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском высшем военном автомобильном командном училище 25 июня состоялась торжественная церемония присвоения первого офицерского звания и вручения дипломов выпускникам учебного заведения.

На церемонии присутствовали наставники и командиры молодых офицеров, их родители и родственники, младшие товарищи выпускников, а также ветераны военной службы.

В начале церемонии с поздравительной речью выступили родители выпускников, курсанты, ветераны и преподаватели образовательного учреждения. После этого, по команде начальника училища все выпускники построились для получения дипломов и офицерских званий.

В конце мероприятия творческие и танцевальные ансамбли из числа курсантов училища, военного оркестра и воспитанников дошкольных образовательных учреждений продемонстрировали праздничную программу.

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