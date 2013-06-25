Узбекистан посещает бизнес-делегация южнокорейского города Пусан

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с рабочим визитом пребывает делегация деловых кругов Республики Корея во главе с президентом Торгово-промышленной палаты города Пусан Чо Сунг Жеем. В составе делегации – главы корейских компаний, работающих в сфере строительства, машиностроения, фармацевтики, текстильной промышленности, туризма и сферы услуг.

Как сообщает пресс-служба ТПП Узбекистана, целью визита является проведение переговоров с представителями заинтересованных организаций и компаний Узбекистана.

Так, корейская делегация была принята в Торгово-промышленной палате Узбекистана. На встрече отмечалось, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем увеличении объемов двусторонней торговли, через долгосрочные прямые поставки стратегических товаров из Узбекистана, в том числе хлопкового волокна, пряжи, меди, уранового концентрата, полиэтилена, продукции нефтехимии, минеральных удобрений и других товаров, к которым корейская сторона проявляет интерес.

Стороны также обсудили организацию национальных выставок и ярмарок в Узбекистане и Южной Корее, что создаст условия для углубления прямых контактов и значительного расширения торговых связей между хозяйствующими субъектами двух стран.

25 июня в рамках визита состоялись бизнес-форум и кооперационная биржа с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Республики Кореи, а также подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП города Пусан и Ташкентским областным региональным управлением ТПП Узбекистана.

По данным ТПП Узбекистана, в настоящее время между Республикой Узбекистан и Республикой Корея подписано свыше 200 двусторонних документов. По итогам 2012 года двусторонний товарооборот вырос на 131,4% и составил $2139,6 млн.

Количество предприятий с участием южнокорейского капитала в Узбекистане превысило 400, в т.ч. 67 – со 100% корейским капиталом. Деятельность данных предприятий в основном сосредоточена в сфере торговли, легкой, горно-металлургической, химической, пищевой промышленности, машиностроения и металлообработки, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, туризма и услуг.

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