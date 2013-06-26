Семинар в областном хокимияте

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. В здании хокимията Самаркандской области 25 июня прошел семинар, посвященный проводимым в Узбекистане реформам в сфере медицины, осуществленным ремонтно-строительным работам в медучреждениях, оказанию качественной медицинской помощи гражданам и повышению квалификации медицинского персонала.

В процессе семинара была обсуждена исполнительность указания Министра здравоохранения страны №849 от 7 июня 2013 года, в которой отмечена необходимость регулярного повышения квалификации медработников, а также целесообразность постоянной подготовки резервных кадров для органов управления системы здравоохранения страны.

Отмечено, что в области функционируют 575 медицинских учреждений, 76 из которых являются лечебно-профилактическими учреждениями, 13 – специализированными, а 395 – сельскими врачебными пунктами. В этих учреждениях оказывают медицинские услуги 7740 врачей и свыше 24 тысяч медсестер.

В конце семинара обобщены имеющиеся проблемы и определены наиболее важные задачи.

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