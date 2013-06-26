Узбекистан и Туркменистан провели инвентаризацию соглашений

ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Туркменистана провели 25-26 июня в городе Ташкенте межмидовские консультации по инвентаризации договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе переговоров делегации министерств иностранных дел обсудили нынешнее состояние правовой основы двустороннего сотрудничества и перспективы ее расширения. Стороны также обменялись опытом работы соответствующих служб внешнеполитических ведомств двух стран.

Добавим, 23 июня узбекско-туркменские межмидовские консультации были проведены в городе Ашхабаде. В ходе беседы обсуждены вопросы сотрудничества на уровне внешнеполитических ведомств двух стран в сфере оказания консульских услуг и совершенствования договорно-правовой базы.

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