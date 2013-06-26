В Коканде обсудили значение Родины

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в общеобразовательной школе № 28 города Коканда состоялось мероприятие на тему "Судьба Родины – моя судьба", организатором которого выступил городской Кенгаш ОДМ "Камолот". Его цель заключалась в воспитании молодежи в патриотическом духе, повышении у молодежи чувства ответственности за будущее Родины.

В мероприятии приняли участие представители городского хокимията, ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", "молодежных крыльев" политических партий, студенческая молодежь.

Докладчики разъяснили суть и значения проводимых реформ в стране, отметив роль молодежи в построении сильного гражданского общества. Также была подчеркнута необходимость объединения молодых людей и направления их в позитивное русло. В данном направлении особо подчеркнута роль молодежных организаций и молодежных крыльев политических партий.

В конце мероприятия его участники обменялись мнениями по вопросам воспитания гармонично развитого поколения.

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