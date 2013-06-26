"Нацию бережет и возвеличивает высокая духовность и воспитание"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Под таким лозунгом 26 июня в Учкуприкском районе Ферганской области Узбекистана состоялось мероприятие, нацеленное на повышение благоприятной духовно-нравственной атмосферы в обществе.

В нем участвовали представители фонда "Махалля", районного отдела народного образования, ОДМ "Камолот", активисты партий, отдела по делам культуры и спорта и другие.

Выступавшие отметили важность духовно-нравственного воспитания нации в развитии страны. Были упомянуты имена великих ученых-мыслителей узбекского народа, таких как Алишер Навои, Аль-Фараби и другие, которые оставили бесценное наследие узбекскому народу.

В процессе встречи также обсуждены задачи по широкой пропаганде среди молодежи богатой культуры и истории узбекского народа, а также национальных традиций и обычаев.

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