



ГТК Узбекистана пресек контрабанду 136 кг наркотиков



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Государственный таможенный комитет Узбекистана опубликовал данные о пресечении попыток незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу Республики с начала 2013 года. Согласно этим данным, за отчетный период таможенными органами в результате оперативных мероприятий, проведенных самостоятельно и совместно с другими правоохранительными органами, пресечено 93 попытки контрабанды наркотиков, изъято свыше 136 кг сильнодействующих наркотических веществ. Так, на таможенных постах Сурхандарьинской, Самаркандской и Ташкентской областей пресечены попытки контрабанды таких видов наркотиков, как гашиш, маковая солома, кустарники опийного мака, опий и героин. В настоящее время по всем фактам правонарушений ведётся следствие, сообщает пресс-служба ГТК. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи