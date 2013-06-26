Денежные переводы из России в Узбекистан в 1-м квартале выросли на 25%

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан является лидером по объему денежных переводов физических лиц из России в страны мира. Такие данные опубликовал Центральный банк РФ по итогам первого квартала 2013 года.

Так, за отчетный период в Республику Узбекистан физическими лицами из РФ были переведены денежные средства в размере $1,036 млрд., что на 25,1% больше по сравнению с январем-мартом 2012 года ($828 млн.). При этом средняя сумма одной операции составила $340 по сравнению с $392 годом ранее.

Динамика денежных переводов физическими лицами из РФ в Узбекистан в 1-м квартале 2012-2013 гг.

Отчетный период Общая сумма переводов, млн. долл. Средняя сумма операции, долл. 2012 2013 % 2012 2013 % 1 квартал 828 1 036 25,1 392 340 -13,3

Всего в страны СНГ из России в январе-марте 2013 года было переведено $3,762 млрд. (рост на 17,3%). Доля Узбекистана в этом объеме составила 27,5% (против 25,8% в первом квартале 2012 года).

Как отмечает ЦБ РФ, данная статистика учитывает трансграничные безналичные перечисления физических лиц резидентов и нерезидентов (в пользу физических лиц-резидентов и нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов. К системам денежных переводов относятся: Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Блиц, Быстрая Почта, Золотая Корона, ЛИДЕР, Почта России, Faster, Caspian Money Transfer.

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