



Узбекистан и КНР обсудили график предстоящих встреч



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Чжан Сяо 26 июня был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. На встрече были рассмотрены текущие вопросы узбекско-китайских отношений, состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям двустороннего взаимодействия. Стороны также обсудили график предстоящих встреч на различных уровнях, очередных заседаний институтов сотрудничества Узбекистана и КНР, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи