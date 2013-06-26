В Намангане начался чемпионат по футболу среди слабовидящих

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Вчера в спорткомплексе "Баркамол авлод" Намангана в рамках Паролимпиады стартовал чемпионат Узбекистана по мини-футболу среди слабовидящих.

В турнире приняли участие команды 8 областей, поделенные на 2 группы. В первую группу вошли следующие команды: "Нурафшон" (Бухара), "Калдиргоч" (Андижан), "Нефтчи" (Фергана), "Джизак" (Джизак). А во второй группе оказались ташкентская команда "Хаёт", навоийский "Зарафшан", наманганский "Навбахор" и самаркандское "Динамо".

На торжественном открытии слово взял хоким города Намангана Баходир Бекходжаев. Также удачи футболистам пожелал и начальник областного управления по делам культуры и спорта Расулжон Низамбаев.

В первой игре приняли участие "Нефтчи" и "Нурафшон". В этом матче победили ферганцы со счетом 2:0. А хозяева – команда "Навбахор" – выиграли у столичных спортсменов со счетом 2:1.

Соревнования продолжаются.

Стоит отметить, что 25 февраля этого года Президент Республики подписал постановление "О подготовке узбекских спортсменов к 31-й летней Олимпиаде и 15-й Паралимпиаде, которые пройдут в городе Рио-Жанейро в 2016 году".

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