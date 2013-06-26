В Намангане прошел городской этап состязаний махаллинских футбольных команд

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Намангане завершился городской этап соревнований на Кубок Республики "Футболимиз келажаги" ("Будущее нашего футбола"). В нем приняли участие 240 команд с 82 махаллинских сходов граждан.

Ребята соревновались в 4 возрастных группах.

Среди 9-10-летних и 13-14-летних юношей не нашла себе равных команды СГМ "Тукувчи", а среди 11-12-летних абсолютными победителями стали спортсмены махалли "Янги аср".

"Это соревнование помогает молодежи с пользой провести летние каникулы, а также подружить их с игрой миллионов", – говорит начальник городского отдела фонда "Махалля" Ахмаджон Мукаррамов.

Победившие команды: "Тукувчи" и "Янги аср" примут участие в областном этапе соревнования.

Подобные турниры проводятся в Узбекистане каждый год совместно с республиканским фондом "Махалля", министерствами культуры и спорта, внутренних дел, здравоохранения, Футбольной Федерацией Узбекистана, ОДМ "Камолот".

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