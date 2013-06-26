Наманганские "рукопашники" – сильнейшие в стране

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Представлявшие Наманган ребята из команды ОСО "Динамо" "Юные динамовцы", которая поразила всех безукоризненным выполнением комплексов боевых приемов, заняли первое место в показательном выступлении и командном зачете на завершившемся вчера в Андижане открытом чемпионате Узбекистана по рукопашному бою.

Наманганские спортсмены показали отличные результаты и в личном первенстве. В своих весовых категориях победили Х. Хабибуллаев, К. Алимирзаев и другие, в копилку сборной ребята принесли 7 золотых и 5 серебряных медалей. Бронзовых медалей было всего 2, но и за них ребята выкладывались по полной.

Особо поразил зрителей и членов жюри бой с участием будущего бронзового призера Адхамжона Аскаралиева, который вел бой то на дальних дистанциях, то сходился в вязкой самбистской схватке, жестко навязывал свою волю более грозному сопернику. Это высоко оценили даже видавшие виды офицеры и бойцы спецназа, которые подбадривали юного бойца и давали советы.

"Стоит сказать, что наши динамовцы занимали третьи места в чемпионатах Узбекистана, которые проходили в Ташкенте, Фергане и Андижане. А в этот раз мы готовились основательно, и нам удалось вырваться вперед", – говорит наставник ребят – главный секретарь федерации по рукопашному бою правоохранительных органов Наманганской области Расулжон Жураев. По его словам, немалую роль в успехе сыграло и то, что руководство УВД в лице президента федерации Баходира Курбанова создает условия для тренировок не только личного состава, но и подрастающей смены.

В общей сложности, в области рукопашным боем занимается более 6 сотен ребят. "Парням нравится заниматься на стадионе "Динамо", где параллельно тренируются сотрудники милиции, бойцы мобильного отряда особого назначения, которые порой демонстрируют чудеса рукопашного боя", – говорит Расулжон Жураев.

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