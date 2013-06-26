



Бухарских журналистов проверили на болячки



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Порядка 150 сотрудников средств массовой информации Бухарской области 25 июня прошли полное медицинское обследование в региональном медицинском диагностическом центре. Акцию, организованную областным хокимиятом, областным управлением здравоохранения, областным отделением Ассоциации журналистов Узбекистана и самим центром, приурочили ко Дню работников печати и СМИ. В этот день журналисты могли попасть к врачам без очереди и бесплатно сдать анализы, сделать рентген, проверить сердце и т.д. За подобное обследование в обычные дни, в зависимости от тяжести заболевания, пришлось бы выложить от 50 до 100 тысяч сумов, пояснил руководитель центра И.Норов. Чтобы обхватить такое количество людей, были подключены врачи и возможности других городских медицинских учреждений. В частности, дополнительно поставили аппарат УЗИ, открыли кабинет гинеколога, онколога, офтальмолога. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи