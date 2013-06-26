В Навои подвели итоги операции "Черный мак - 2013"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня в Навои успешно завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Черный мак – 2013", которое провели сотрудники управления внутренних дел.

Крупномасштабное мероприятие, проведенное во всех регионах области в сотрудничестве с представителями общественности, было направлено на своевременное определение и пресечение преступлений, связанных с незаконным выращиванием, хранением, применением и распространением наркотических веществ.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия было определено и уничтожено незаконное выращивание гражданами 170 саженцев опийного мака, 9 саженцев растения марихуана.

Лица, нуждающиеся в лечении от наркомании, в принудительном порядке были направлены в лечебно-трудовые учреждения.

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