В Намангане прошел выпускной вечер студентов юридического колледжа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском областном Дворце культуры вчера состоялся слет способных и талантливых студентов, подготовленный силами преподавателей и студентов Наманганского юридического колледжа.

Ребята подготовили прекрасную программу: декламировали стихи и пели песни о Родине, исполняли современные и классические танцы. Вальс в исполнении Робии Юнусовой и Азизбека Олимова и других сопровождался шквалом аплодисментов. Студенты благодарили педагогов и родителей, делились своими планами на будущее.

В ходе мероприятия директор колледжа Г. Умарова рассказала об успехах и достижениях педагогов, вручила почетные грамоты студентам и благодарственные письма их родителям.

"В наш колледж поступает молодежь, изначально настроенная на службу в армии или в милиции и других правоохранительных органах. У нас работают опытные педагоги, созданы все условия для учебы. Ребята получают не только хорошие специальные знания, но и неплохую спортивную и военную подготовку, что позволит им со временем быстро освоиться в воинском коллективе", – рассказывает директор колледжа Г. Умарова.

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