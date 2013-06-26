В Андижанской области классные руководители объединили усилия с родителями

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня в детском центре "Баркамол авлод" Андижанской области отделение народного образования совместно с областной прокуратурой провели семинар на тему "Сотрудничество родителей и классных руководителей в воспитании детей". Открыл его прокурор области М. Эгамбердиев. Он рассказал о наиболее часто встречающихся проблемах и путях их решения.

Собравшиеся обсудили также сложность задач, стоящих перед школой и родительской общественностью в воспитании детей, а также необходимость грамотного и научного управления совместной деятельностью со стороны педагогического коллектива, что диктует целесообразность привлечения программно-целевого подхода для разработки системы взаимодействия классного руководителя и родителей, определения эффективных путей управления ею.

- Опыт показывает, что наиболее эффективным условием успешного вовлечения родителей в сотрудничество со школой является привлечение их к организации и проведению совместных внеклассных и внешкольных мероприятий, - рассказывает педагог Матлюбахон Юсупова, - Совместные праздники, подготовка концертов, ведение клуба по интересам детей, экскурсии, игровые семейные конкурсы: "Спортивная семья", "Наши мамы", "Прощание с букварем", клуб "Волшебные спицы" и т.д. заметно сближают и усиливают созидательную роль работы педагога и родителей.

УЗИНФОРМ