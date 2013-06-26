Андижанские преподаватели посетили дом престарелых

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня группа преподавателей и профессоров кафедры узбекской филологии Андижанского государственного университета посетила андижанский городской дом "Саховат".

Профессор С.Мирзаев, доцент филологических наук М.Тажибаева, старший преподаватель Б.Муминова в составе делегации посетили дом милосердия. Целью визита было поближе познакомиться с условиями проживания людей, их рационом и медицинским уходом. Кроме того, в качестве гуманитарной помощи они привезли с собой продукты питания и различные подарки.

Подобные благотворительные визиты не редкость в этом учреждении и обитатели с радушием встречают гостей, рассказывают о своих горестях и радостях, приглашают отведать чай с печеньем. Пожилые люди рады оказанному вниманию и уважению.

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