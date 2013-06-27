В Намангане борются с водителями-курильщиками

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Пассажиры маршруток Намангана часто жалуются на антиобщественное и хамское поведение отдельных водителей общественного транспорта. Конкретно люди недовольны многочисленными случаями курения водителей маршрутных такси "Дамас", а также громкой музыкой в салоне.

Жалобы поступили не только в адрес Наманганского регионального отделения агентства "Узавтодарётранс", но и в ряд местных изданий.

Как объясняет начальник Наманганского регионального отделения агентства "Узавтодарётранс" Х. Байдедаев, претензии горожан были обсуждены на собрании с участием работников ГУАП "Наманган йуловчи ташиш". Особое внимание было обращено и на требования Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2012 года "Об ограничении распространения и ограничении потребления алкогольной и табачной продукции", а также культуру обслуживания пассажиров, дисциплину и опрятный внешний вид водителей.

Правда, пока особых изменений в поведении местных водителей не видно. Водители маршруток по-прежнему не упускают случая подымить за рулем, послушать популярные мелодии на максимальном звуке, да поговорить по мобильному телефону, – говорят пассажиры.

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