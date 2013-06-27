Бухарские хирурги смогут работать в новом здании

Бухарские хирурги смогут работать в новом здании27.06.2013 10:14
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Новый хирургический блок на 120 коек появится в скором времени на территории Бухарского областного многопрофильного медицинского центра.
Генеральным подрядчиком строительства выступило акционерное общество "МПМК-47", которому в сжатые сроки необходимо освоить почти 4 миллиарда сумов капиталовложений.
Как пояснили в управлении АО, в данное время уже освоено 30 процентов средств, выделенных на строительно-монтажные работы, и поднят первый этаж. Выполнить заказ работники передвижной механизированной колонны намерены в канун Дня независимости Узбекистана.
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