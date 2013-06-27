



Бухарские хирурги смогут работать в новом здании



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Новый хирургический блок на 120 коек появится в скором времени на территории Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. Генеральным подрядчиком строительства выступило акционерное общество "МПМК-47", которому в сжатые сроки необходимо освоить почти 4 миллиарда сумов капиталовложений. Как пояснили в управлении АО, в данное время уже освоено 30 процентов средств, выделенных на строительно-монтажные работы, и поднят первый этаж. Выполнить заказ работники передвижной механизированной колонны намерены в канун Дня независимости Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи