В Андижанской области занимаются проблемой водоснабжения

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. В текущем году в Андижанской области потрачено 5 миллиардов 805 миллионов сумов на реконструкцию и строительство путей водоснабжения.

С начала года построено 58 километров трубопровода питьевой воды, на протяжении 22 километров произведена реконструкция. Запущено в эксплуатацию 26 новых колодцев, 15 восстановлено. Таким образом, более 41 тысячи граждан получили доступ к чистой питьевой воде, соответствующей всем санитарным нормам.

Общество с ограниченной ответственностью "Андижонмахсуссувдренаж" ведет строительство новых колодцев еще в 3 населенных пунктах Хужаабадского района. Благодаря активной позиции жителей кишлаков Жомъе и Манак здесь сдано 2 новых колодца. А в жилом массиве Солпи-2 строительно-монтажные работы в самом разгаре.

- Активное развитие инфраструктуры не может не радовать, - говорит аксакал махалли Истиклол Холматжон ота Нурланов, - особенно в сфере водоснабжения. В нашем засушливом и жарком климате вода всегда ценилась очень высоко. Использование современных методов при строительстве позволило проложить качественные коммуникации, что является гарантом обеспечения нас чистой водой на долгие годы.

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