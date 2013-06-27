В Андижане поговорили о работе с несовершеннолетними

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в областном хокимияте Андижана по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних прошло расширенное собрание по вопросам работы с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста.

В нем приняли участие представители партнерских организаций, заместители городских и районных хокимов, председатели комитетов женщин, члены специальных комиссий, ответственные сотрудники отдела по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних при управлении внутренних дел, педагоги школ, профессиональных колледжей и академических лицеев, представители общественных организаций.

Заседание открыл вступительной речью хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов.

Затем выступили перед собравшимися выступили начальник отдела Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Абдухаким Эшмуратов и прокурор области Музаффар Эгамбердиев. В своей речи они затронули вопросы учебы выпускников 9 классов школ, трудоустройства молодежи, в частности, закончивших колледжи, необходимость активной работы над понижением количества ранних браков. Также внимание обратили на необходимость постоянного совершенствования работы в области профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

По итогам заседания был составлен план работы на ближайшее время и намечены основные сроки выполнения запланированных мероприятий.

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