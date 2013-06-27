Шахриханские "камолотовцы" обсудили летние вопросы

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в здании Шахриханского районного отдела общественного молодежного движения "Камолот" прошло собрание активистов, на котором были обсуждены конкретные цели и задачи, стоящие перед организацией в летний период отпусков.

На мероприятии было отмечено, что в этот период особую роль нужно отвести тем детям, которые не поехали в детские лагеря, остались с родителями или приехали в Шахрихан с других районов.

- Для таких детей будут созданы все условия в школах, лицеях и колледжах во всех махаллях района, - заверила активистка движения Нигорахон Мамарасулова. – Кроме того, в нашем центре каждую неделю будут проводиться забавные конкурсы и спортивные соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису. Предполагаются экскурсии в районный музей, в усыпальницу известного шахриханского поэта 19-го века Оразий, и другие мероприятия.

Что касается работы в детских лагерях, то в каждом из них есть свои ведущие активисты, которые организовывают отдых для ребят и стараются сделать его не только интересным, но и полезным.

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