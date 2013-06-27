В Бузской махалле поговорили о торговле людьми

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в махаллинском сходе граждан "Янги хаёт" ("Новая жизнь") Бузского района Андижанской области прошло собрание актива, на котором сотрудники районного отдела духовности и пропаганды рассказали о том, что люди должны знать, чтобы не попасть в рабство за границей.

Особенно интересно прошла беседа с теми, кто стал жертвой таких преступлений. Они рассказали о тех согражданах, кто их предал и продал в рабство, о тех трудностях, которые пережили в эти дни.

- Мы попали в рабство впятером, и все из разных областей Узбекистана, - рассказал потерпевший Бахромжон. - После того, как мы отработали год в парнике под Красноярском, нам вернули паспорта и довезли до центра города, где и высадили. Без денег, посреди суровой сибирской зимы, мы искали знакомых, боясь, что органы милиции или ФМС оштрафуют за отсутствие регистрации. Чудом мы добрались до Узбекистана, где уже и обратились в правоохранительные органы.

На собрании были даны конкретные и вразумительные ответы, как необходимо вести себя в таких случаях.

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