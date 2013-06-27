Развитие туристического потенциала Самарканда

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в городе Самарканде состоялась конференция на тему "Самарканд – жемчужина Востока", в которой приняли участие представители туристических фирм, студенты колледжа туризма, гиды и сотрудники управления по делам культуры и спорта, а также работники областного хокимията.

Цель конференции заключалась в дальнейшем повышении туристического потенциала города Самарканда, развитии сервисных услуг, оказываемых для туристов и гостей древнего города.

Участники конференции обсудили вопросы повышения туристического потенциала и приоритеты данного направления, рассмотрели возможности развития экологического туризма, изучили благоприятные климатические зоны и отдаленные регионы Узбекистана с уникальной флорой и фауной.

Кроме этого, в процессе конференции обсужден профессиональный уровень гидов, туроператоров и других управляющих персоналов в сфере туризма. Предложено направить гидов на повышение профессиональной квалификации.

В ходе мероприятия также обсуждены проблемы развития внутреннего туризма и пути их решения.

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