В Асакинской махалле поговорили о благоустройстве города

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в махалле "Файзиобод" Асакинского района Андижанской области прошло собрание активистов района и города, на котором были обсуждены актуальные вопросы благоустройства и озеленения Асаки.

На мероприятии в поддержку проводимым в городе работам по благоустройству выступили представители различных государственных учреждений, общественных организаций.

- Наша Асака расцвела за годы независимости, - сказал ветеран труда, почетный житель города Р.Тошканов. - Вы только посмотрите, какие красивые улицы Умид, Шинам, Карвонсарой! Ночью они горят разноцветными огнями, а днем радуют глаз великолепием красок и роскошными зданиями. Это такое счастье, что мы, старики, дожили до этих прекрасных дней.

Стоит отметить, что, как правило, на таких собраниях стараются не вспоминать о давно пересохших арыках (канавах), срубленных деревьях, дающих тень, и как результат этого, невыносимой жаре и пыльных улицах.

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