Гульжамол Аскарова провела встречу в АндГУ

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в Андижанском государственном университете прошла встреча знаменитой поэтессы Гульжамол Аскаровой с группой студентов и претенденток на получение государственной премии имени Зульфии.

Главной задачей встречи было пробуждение интереса к поэзии среди студентов, воспитание их в духе любви к Родине, ее красотам. Поэтесса прочитала свои стихи и рассказала о новом сборнике, поделилась с собравшимися своими идеями и планами на будущее. Учащиеся в свою очередь цитировали любимые произведения современников. Прозвучало много творений Нодира-бегим и Мухаммад Юсуфа.

Встреча прошла в дружеской обстановке, ребята были рады возможности пообщаться лично с Гульжамол Аскаровой и задавали множество интересующих их вопросов. Активно обсуждали вопросы подачи документов на получение государственной премии имени Зульфии.

Гульжамол Аскарова стала первым лауреатом этой премии в 2000 году. Сегодня она, как и многие другие лауреаты, ведет активную общественную жизнь, стала начальником отдела Комитета женщин Узбекистана.

- Должность является для меня лишь средством помочь людям, а в частности девушкам и женщинам нашего региона, - говорит Гульжамол. – Наши узбекские женщины очень талантливы и я верю, что в будущем премия имени Зульфии поможет открыть миру много славных женских имен в науке, искусстве, спорте.

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