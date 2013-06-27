В Фергане прошел областной этап конкурса "Умелый студент"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 26 июня завершился областной этап смотра-конкурса "Умелый студент", ежегодно проводимого среди учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей.

В нем приняли участие представители областного Кенгаша Либерально-демократической партии Узбекистана, профессора и преподаватели образовательных учреждений, победители городских и районных этапов конкурса, представители областного управления среднего специального, профессионального образования, областного филиала Торгово-промышленной палаты Узбекистана и другие.

Участники смотра-конкурса продемонстрировали свои навыки и способности в сфере ремесленничества, предпринимательства и оказания бытовых услуг населению.

По итогам конкурса первое место заняла студентка Риштанского промышленного колледжа Ё.Рахимова. Второе место досталось студентке Ферганского специализированного колледжа для лиц с ограниченными возможностями У.Жураевой, в третье место присуждено ученику Маргиланского банковского колледжа А.Умурзакову.

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