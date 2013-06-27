В ташкентском экопарке проведена благотворительная акция

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Вечером 26 июня столичный экопарк стал местом проведения сразу двух мероприятий, организованных Фондом поддержки социальных инициатив, Фондом Форумом, Общественным фондом по поддержке ННО и Фондом "Махалля". Здесь состоялась благотворительная экологическая акция "ННО Узбекистана в поддержку детей Муйнакского района Республики Каракалпакстан" и церемония награждения победителей конкурса "Обод Уйим" – 1-го тура "Грантовой программы поддержки социально значимых проектов региональных ННО Узбекистана".

В акции приняли участие представители ННО, местных органов власти, бизнеса, общественных организаций, дипкорпуса, парламента, СМИ.

Вечер начался с открытия выставки фотографий под открытым небом "Один день из жизни ННО Узбекистана". Она посвящена работе, которую ведут общественные организации Республики в области здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и многих других сферах.

Победители предыдущих конкурсов Грантовой программы рассказали о лучших проектах прошлых лет.

Программа мероприятия далее включала проведение благотворительного аукциона, организованного ННО. Средства, вырученные на аукционе, будут направлены на приобретение игрушек для воспитанников детских садов Муйнакского района. Было также отмечено, что компания "Hydrolife Bottlers" в течение года бесплатно обеспечит 9 детских садов Муйнакского района 12 000 капсулами с чистой питьевой водой (240 тонн).

Участники акции имели возможность насладиться выступлениями известных исполнителей узбекской эстрады.

Благотворительное мероприятие завершилось церемонией награждения победителей конкурса "Обод Уйим" – 1-го тура 2013 года "Грантовой программы поддержки социально значимых проектов региональных ННО Узбекистана", организованного Фондом Форумом и ФОПСИ совместно с Парламентской комиссией Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Экспертный совет конкурса отобрал для финансирования 27 проектов из 130 заявок, поступивших из всех регионов Узбекистана. Общий объем грантового портфеля составляет 350 млн. сумов.

Приуроченный к Году процветания и благополучия конкурс "Обод Уйим" нацелен на улучшение социальной инфраструктуры сельской местности путем вовлечения ННО в решение таких вопросов, как ремонт внутренних дорог, санитарная очистка и озеленение прилегающих к населенным пунктам территорий, постройка детских площадок, обеспечение доступа к чистой питьевой воде, повышение образовательного уровня молодежи и женщин для развития микропредпринимательства на селе, и других. В 2010-2012 годах бенефициариями проектов, реализованных в рамках Грантовой программы, стали 714 тысячи 633 человека. Экспертным советом поддержано 120 проектов.

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