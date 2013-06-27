



Узбекистан и Иран рассмотрели двусторонние отношения



ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран Мухсин Мухаммади 27 июня был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Стороны обсудили текущие вопросы узбекско-иранских отношений. На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Напомним, 5 апреля в МИД Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Али Мардоний Фардом, в ходе которой стороны обсудили практические аспекты двусторонних отношений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи