Узбекистан и Иран рассмотрели двусторонние отношения

Узбекистан и Иран рассмотрели двусторонние отношения27.06.2013 20:58
ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран Мухсин Мухаммади 27 июня был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.
Стороны обсудили текущие вопросы узбекско-иранских отношений. На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Напомним, 5 апреля в МИД Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Али Мардоний Фардом, в ходе которой стороны обсудили практические аспекты двусторонних отношений.
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