В Сурхандарье открылся регистратор домена .UZ

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Государственное унитарное предприятие "Центр компьютеризации" при хокимияте Сурхандарьинской области получило статус регистратора домена .UZ. Об этом сообщила Администрация доменной зоны "UZ".

Отныне жителям и хозяйствующим субъектам южного региона Узбекистана не обязательно обращаться в столицу для регистрации домена.

Таким образом, список регистраторов домена .UZ расширен до 14. Из них 7 функционируют в столице – Arsenal-D, Tomas, BILLUR COM, BCC, Sarkor Telecom, Simus, CCC. Остальные 7 регистраторов открыты в региональных центрах компьютеризации – в Республике Каракалпакстан, Ферганской, Наманганской, Навоийской, Самаркандской, Хорезмской и Сурхандарьинской областях.

По состоянию на полдень 27 июня 2013 года, в доменной зоне .UZ зарегистрировано 16 600 доменов.

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