Узбекистан принял участие в совещании министров обороны ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистана во главе с первым заместителем министра обороны Шухратом Норматовым приняла участие в очередном Совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоялось 26 июня в Бишкеке.

В совещании под председательством Министра обороны Кыргызстана Т.Б. Омуралиева также приняли участие руководители оборонных ведомств Казахстана, Китая, России и Таджикистана, а также Генеральный секретарь ШОС Д.Ф.Мезенцев и заместитель директора Исполнительного комитета РАТС ШОС А.Б. Турдиматов.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между министерствами обороны государств-членов ШОС и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Главы делегаций приняли Совместное коммюнике Совещания министров государств-членов ШОС и Протокол, а также утвердили План сотрудничества министерств обороны на 2014-2015 годы.

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