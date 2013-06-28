Крепкая семья – залог гармоничного будущего

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня в махаллинском сходе граждан "Камаши" Иштиханского района Самаркандской области состоялось мероприятие на тему "Здоровая семья – крепкая семья", организованное по инициативе отделения благотворительного фонда "Соглом авлод учун".

В нем приняли участие жители и молодые семьи махаллинского схода граждан, врачи и специалисты фонда.

В процессе мероприятия его организаторы предоставили участникам полную информацию о ВИЧ/СПИДе, подробно объяснили пути заражения ВИЧ/СПИДом и его последствиях. Также они разъяснили роль активистов махаллинского схода граждан и самих жителей в ведении здорового образа жизни.

Они отметили, что здоровый образ жизни надо поддерживать с раннего возраста и соблюдать все требования личной гигиены.

В заключение мероприятия всем присутствующим были розданы буклеты, которые пропагандируют предотвращение ВИЧ/СПИДа.

УЗИНФОРМ