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Ислам Каримов поздравил журналистов с профессиональным праздником
28.06.2013 12:54

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня в Узбекистане отмечался День работников печати и средств массовой информации. По этому случаю Президент Республики Ислам Каримов поздравил работников СМИ, издательской и полиграфической сферы с профессиональным праздником.

В поздравлении главы государства отмечается, что за последние 20 лет средства массовой информации Узбекистана стали зеркалом проводимых в стране глубоких общественно-политических реформ, демократического обновления, отвечающего требованиям времени, мощной силой, способствующей изменению мышления и мировоззрения людей.

"Неуклонно возрастают авторитет и влияние средств массовой информации, которые завоевывают все большее доверие и уважение в нашем обществе как "четвертая власть". В основе этого прежде всего лежит каждодневный нелегкий и кропотливый труд журналистов, зачастую остающихся вне поля зрения скромных редакторов, издателей, тысяч и тысяч работников полиграфической сферы и современных информационно-коммуникационных отраслей", – подчеркнул Ислам Каримов.

Президент отметил, что в целях укрепления материально-технической базы СМИ осуществлены масштабные реформы, техническое и технологическое обновление на центральных и региональных телерадиоканалах, в областных и районных газетах, на более чем 150 издательских и 1630 полиграфических предприятиях. Наряду с этим средствам массовой информации, издательским, полиграфическим предприятиям и организациям по распространению печати предоставлены дополнительные налоговые льготы и преференции.

В Узбекистане проводится последовательная работа по переходу на цифровое телевидение. В частности, в последнее время в Национальной телерадиокомпании Узбекистана были организованы новые телеканалы "Маданият ва маърифат" ("Культура и просветительство"), "Дунё буйлаб" ("Вокруг света"), "Болажон" ("Малыш"). До конца года предусмотрено расширить охват цифровым вещанием с 42 до 45%.

По словам главы государства, с 1991 года количество СМИ в Узбекистане увеличилось в 3,5 раза и достигло сегодня 1326, эффективно действует сеть негосударственных и Интернет-СМИ.

Наряду с позитивными результатами, Ислам Каримов остановился на актуальных задачах, стоящих перед сферой печати и средств массовой информации, а также вопросах, которые требуют своего решения.

Глава государства, в частности, призвал работников СМИ "как зеницу ока хранить национальные ценности, олицетворяющие нашу самобытность и образ мышления, и вместе с тем опираться на общечеловеческие ценности и достижения мировой цивилизации".

"Все мы хорошо понимаем, что в настоящее время чрезвычайно важное значение имеет завоевание средствами массовой информации Узбекистана своего достойного места в мировом информационном пространстве. В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что в целях осуществления столь актуальной задачи наше государство и общество, лично я готовы принять все необходимые меры поддержки и стимулирования для решения возникающих перед вами, журналистами, различных проблем", – заявил Президент.

Он также отметил, что в нынешнее неспокойное и тревожное время от журналистов требуется проявление еще большей инициативности и активности в сохранении и укреплении мирной и спокойной, свободной и благополучной жизни.

"В первую очередь мы не должны забывать о том, что в воспитании подрастающего, молодого поколения самостоятельно мыслящими личностями, глубоко осознающими, преемниками какой великой истории и наследия мы являемся, способными ценить это бесценное достояние, быть достойными продолжателями начатых нами великих дел, очень важное, можно сказать, решающее значение имеют сила и воздействие средств массовой информации, слово журналиста", – подчеркнул Ислам Каримов.

В заключение Президент Узбекистана еще раз искренне поздравил с праздником уважаемых ветеранов, всех представителей сферы, которые, не жалея себя, самоотверженно трудятся во имя достижения поставленных народом перед собой великих целей.

УЗИНФОРМ

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