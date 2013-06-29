Наманганские пожарники предупреждают о нежелательности использования огня для уничтожения стерни

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники Управления пожарной безопасности Наманганского областного УВД ведут профилактические беседы среди дехкан о предотвращении использования огня в целях скорейшего уничтожения стерни на освободившихся от зерна угодьях и повторного сева различных культур.

"Такие "агротехнические приемы" очень опасны. Ведь огонь может охватить большую территорию, в том числе и те участки, где еще идет уборка колосовых культур, жилые массивы, сады и огороды и таким образом нанести невосполнимый ущерб", – подчеркивает старший инспектор ОПБ Наманганского ГОВД, сержант Икболжон Матмусаев.

Пожарники также говорят и о недопустимости таких действий сельчан с точки зрения экологии, так как при этом гибнет плодородный слой почвы, микроорганизмы и прочее. "Часто можно наблюдать, как сельчане разводят костры и сжигают различные растительные остатки и отходы, что также может привести к пожару", – добавляет инспектор ОПБ.

Он рассказывает, что сотрудники всех отделов пожарной безопасности в целях предотвращения таких явлений ведут активную агитационно-пропагандистскую работу среди работников агропромышленного комплекса, проводятся различные учения и мероприятия по отработке действий по ликвидации возгораний в период уборки зерна.

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